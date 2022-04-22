Скопье, 22 апреля, 2022, 20:30 — ИА Регнум. В Северной Македонии за сутки в результате обследования 4284 образцов выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом, из них девять — повторные. Также в стране зарегистрировано 148 случаев выздоровления. Об этом 22 апреля сообщили в министерстве здравоохранения республики.

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По последним данным, за сутки в стране скончались три пациента с COVID-19, зарегистрировано два произошедших ранее летальных исхода. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявлено 309 062 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9271, 299 064 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 727. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали заявил о том, что коронавирус в стране еще не умер.