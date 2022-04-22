Москва, 22 апреля, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Попытки Госдепартамента США врать о сохранении контроля укронацистов над Мариуполем являются прямым пособничеством террористам на высоком государственном уровне, сообщил вечером 22 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

U.S. Army Инструктор США на Украине

Он напомнил, что террористический характер деятельности нацистов из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) давно подтвержден удержанием заложников из числа гражданских лиц.

«Удержание нацистами «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и иностранными наёмниками заложников из числа гражданских лиц, если они там есть, доказывает, что они не «защитники», а конченые террористы.

В этой связи натужные попытки спикера Госдепартамента США привычно врать о якобы сохранении нацистским отребьем контроля над Мариуполем – фейк и прямое пособничество террористам на высоком государственном уровне.

Госдеп привычно дезинформирует своих собственных граждан, да и всех остальных.

Сама же Украина, её жители в Мариуполе и других городах, Вашингтон интересуют только в разрезе прибылей от поставок туда оружия и борьбы с Россией хоть «до последнего украинца», как с подачи Госдепа повторяют и все его сателлиты», — сказал Конашенков.