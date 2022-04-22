Москва, , 20:01 — REGNUM Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем состоятся в Москве 26 апреля, сообщил 22 апреля журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Антониу Гутерреш Kremlin.ru

Отмечается, что Гутерреш в Москве встретится также с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Добавим, что в Москву Генсек ООН отравится 25 апреля. На переговорах будет затронута тема Украины и спецоперации ВС России по денацификации.

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