София, , 19:47 — REGNUM Министерство внутренних Болгарии объявило об отправке на основные участки государственных границ страны специальных подразделений конной полиции. Об этом 22 апреля сообщает софийская газета «Телеграф».

Австрийская конная полиция Philipp Breu

Согласно официальной информации, указанные структуры будут охранять труднодоступные районы в горной местности и лесных массивах.

Конные патрули приступят к дежурству вместе с нарядами пограничников и станут подчиняться непосредственно их приказам и указаниям, говорится в заявлении болгарского МВД.

Напомним, ранее для охраны участков болгарско-турецкой и болгарско-греческой границы София привлекал элитные подразделения армии Болгарии.

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