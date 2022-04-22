Париж, , 19:42 — REGNUM Франция передаст Украине противотанковые ракетные комплексы (ПТУР) Milan и самоходные гаубицы CAESAR, заявил 22 апреля французский президент Эммануэль Макрон в интервью Ouest France.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы передаем им мощное вооружение – Milan, CAESAR, другие виды оружия. Думаю, надо это продолжать, но мы не должны допускать нашего втягивания в конфликт», — сказал Макрон.

При том Макрон не уточнил, сколько именно единиц вооружения и в какие сроки Париж передаст украинским нацистам.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Макрон регулярно призывает открыть «гуманитарные коридоры» в Мариуполе, где заблокированы украинские неонацисты из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и, по некоторым данным, военные специалисты из ряда европейских стран.

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