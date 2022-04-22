Бухарест, 22 апреля, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Власти Румынии предоставили беженцам с Украины помощь на общую сумму в €63 млн. Об этом 22 апреля со ссылкой на заявление румынского правительства сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

Согласно официальной информации, в настоящее время на румынской территории находятся более 800 тысяч переселенцев с Украины. По этому поводу министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил:

«Всем им предоставлено временное проживание, а также питание и медикаменты».

По словам Ауреску, в ближайшее время Бухарест обеспечит процесс бесплатного обучения для десятков тысяч украинских детей в школах и высших учебных заведениях Румынии.

Напомним, по состоянию на 22 апреля, число граждан Украины, официально попросивших убежища в Румынии, составило 90 тысяч.