Москва, , 19:37 — REGNUM Курс рубля снизился по отношению к доллару и незначительно вырос к евро по итогам торгов в пятницу, 22 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 75,45 рубля, что на 67 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро снизился на пять копеек и составил 80,15 рубля.

Тем не менее в целом по итогам рабочей недели рубль укрепился по отношению к обеим валютам. Доллар за неделю подешевел на 4,55 рубля, евро – на 5,20 рубля.