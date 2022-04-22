Нью-Йорк, США, 22 апреля, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, экстрадированный в США по обвинению в связях с наркоторговцами, 22 апреля предстанет перед федеральным судом в Нью Йорке. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

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Экс-президент заявил, что не раз сотрудничал с властями США в борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков. Тем не менее 15 февраля 2022 года Эрнандес был арестован и экстрадирован в Штаты. Бывшего главу государства будут судить по трем предполагаемым преступлениям. Он подозревается в сговоре с целью ввоза кокаина, хранении огнестрельного оружия, а также сговоре с целью укрытия взрывных устройств.

В Нью-Йорке считают, что Эрнандес злоупотреблял своими президентскими полномочиями, чтобы развивать наркобизнес в США. Его также обвиняют в том, что при нём Гондурас превратился в один из крупнейших перевалочных пунктов для поставок наркотиков в США.