Москва, 22 апреля, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Вооруженные силы России взяли под свой контроль один из крупнейших складов боеприпасов ВСУ, сообщает 22 апреля пресс-служба Минобороны РФ.

George Hodan Склад боеприпасов

Арсенал площадью несколько сотен гектаров расположен в Харьковской области. Под контроль ВС России он перешел в ходе проведения специальной военной операции.

«Специалисты инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции взяли под контроль арсенал ВСУ площадью несколько сотен гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов в Харьковской области», — сообщает российское военное ведомство.

По некоторым данным, речь может идти о 65-м арсенале ВСУ в районе населённого пункта Балаклея. Он построен ещё в эпоху СССР и считается одним из крупнейших на территории Европы.