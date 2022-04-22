Ханты-Мансийск, 22 апреля, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Бизнесмен из Югры инициировал всероссийскую благотворительную акцию «Иван-чай — военным ВС РФ». Об этом сообщает телеграм-канал «Объясняем. Югра».

Medvoice.ru Горячий чай

Руководителя чайного дома из Мегиона Василия Кубаря уже поддержали 20 компаний и индивидуальных предпринимателей России, которые производят иван-чай. В госпиталь Екатеринбурга, где лечат раненых в ходе спецоперации на Украине, в рамках акции уже отправлено 50 кг иван-чая. Готовятся к отправке следующие партии на 700 кг.

Листья и цветки иван-чая оказывают седативное, противовоспалительное, ранозаживляющее и обволакивающее слизистые оболочки действие, отмечают медики.

«Военные медики говорят, что иван-чай поддерживает организм и помогает скорейшему выздоровлению наших ребят», — сообщил Василий Кубарь «Югра-ТВ».

Кстати, при изготовлении исконно русского чая на предприятии Василия Кубаря используется только отечественное оборудование.