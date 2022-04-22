Бухарест, , 19:18 — REGNUM Десятки надгробий кладбища в населенном пункте Агирешу-Фабричи на северо-западе Румынии пострадали из-за действий нетрезвого водителя, въехавшего на своем автомобиле на соответствующую охраняемую территорию, передает 22 апреля бухарестский телевизионный канал Digi24.

Кладбище MichaelGaida

По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на 22 апреля, когда 48-летний мужчина потерял контроль над управлением и направил свое транспортное средство на кладбищенскую зону.

Как утверждают прибывшие на место происшествия полицейские, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Согласно официальной информации, расположенным на кладбище памятным знакам нанесен существенный ущерб.

Ведется следствие. Добавим, что Кладбище Агирешу-Фабричи входит в список исторических архитектурных памятников Румынии.

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