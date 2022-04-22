Бишкек, , 19:15 — REGNUM Специальная военная операция России на Украине «вызвала споры не только внутри общества Киргизии, но даже в семьях. Власти страны всеми силами пытаются не раскачивать и не углублять раскол», — киргизский политолог Марс Сариев прокомментировал ИА REGNUM действия спецслужб Киргизии по запрещению использования в стране символа «Z».

По мнению эксперта, в целом Киргизия придерживается заявленного нейтралитета по поводу текущей спецоперации, но при этом понимает в чем заключаются ее собственные интересы.

«Наша задача не допускать роста напряжения в обществе, максимально убирать раздражители и не вставать ни на чью сторону. Сейчас и без того достаточно проблем, дополнительные причины для споров нам не нужны», — сказал эксперт.

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Марс Сариев напомнил, что недавние митинги в поддержку Украины и акции в поддержку специальной военной операции в России проходили в Бишкеке на одном и том же месте.

«На площади Горького либеральные прозападные активисты до обеда митинговали в поддержку Киева, а после обеда на площадь выходили пророссийски настроенные граждане и высказывались в поддержку действий Москвы. Если бы власти Киргизии были настроены иначе — кому-то из этих двух групп свои мероприятия провести не удалось».

Отвечая на вопрос о отсутствии запрета на ношение символики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) политолог отметил, что «не нужно переносить украинскую ситуацию на реалии Киргизии».

«В Киргизии никто на мероприятиях Дня Победы на срывал с ветеранов медали, георгиевские ленты, не обливал их краской. Если кто-то попытается это сделать — прохожие его быстро переубедят.

В Киргизии нет вседозволенности и разгула ультраправого националистического движения, вроде бандеровцев на Украине. В нашей стране потомки победителей Великой Отечественной войны выходят на марши Бессмертного полка и помнят своих настоящих героев».

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