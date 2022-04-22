Порт-о-Пренс, 22 апреля 2022, 19:40 — REGNUM Правительство Гаити отрицает нехватку топлива на фоне массового закрытия заправочных станций в стране. 21 апреля власти заявили, что запасов нефтепродуктов хватит до следующих поставок. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Гаити
Гаити

Ранее национальная ассоциация поставщиков нефтепродуктов предупредила, что на АЗС не хватает топлива, и призвала власти принять немедленные меры для возобновления поставок. На топливных складах Варрё, где хранится более 70% всех нефтепродуктов страны, осталось 16 тысяч баррелей дизельного топлива, 44 тысячи баррелей бензина и 29 тысяч баррелей керосина. Этих запасов хватит стране лишь на пять дней.

Таким образом, Гаити переживает очередной энергетический кризис, парализовавший большую часть экономики страны.

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