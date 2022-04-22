Порт-о-Пренс, , 19:40 — REGNUM Правительство Гаити отрицает нехватку топлива на фоне массового закрытия заправочных станций в стране. 21 апреля власти заявили, что запасов нефтепродуктов хватит до следующих поставок. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Гаити

Ранее национальная ассоциация поставщиков нефтепродуктов предупредила, что на АЗС не хватает топлива, и призвала власти принять немедленные меры для возобновления поставок. На топливных складах Варрё, где хранится более 70% всех нефтепродуктов страны, осталось 16 тысяч баррелей дизельного топлива, 44 тысячи баррелей бензина и 29 тысяч баррелей керосина. Этих запасов хватит стране лишь на пять дней.

Таким образом, Гаити переживает очередной энергетический кризис, парализовавший большую часть экономики страны.

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