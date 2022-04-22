Подгорица, 22 апреля, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий призвал православных верующих в Черногории «преодолеть все старые и новые разногласия». Об этом он заявил в своем пасхальном обращении к черногорским верующим.

Saint-Petersburg Theological Academy Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий

По словам митрополита, «гарантия выживания и процветания народа Черногории состоит в братском мире и взаимоуважении».

«Пока мы молимся за мир и братское согласие в Черногории, мы не забываем другую нам милую и многострадальную страну — Украину. Пускай Господь, который соединил и объединил одних и других своим крестом и убил вражду, принесет мир духовным потомкам святого князья Владимира — русским и украинцам», — процитировал слова митрополита Иоанникия портал «Светигора пресс».

Митрополит отметил, что двери черногорских домов будут открыты для всех украинцев, которые нашли убежище в Черногории.

Напомним, что в Черногории продолжается долгосрочный политический кризис, который ранее затронул и митрополию Черногорско-Приморскую Сербской православной церкви. В конце 2019 года парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания, направленный против интересов СПЦ. После выборов в августе 2020 года, правительство Здравко Кривокапича отменило спорные положения этого закона.