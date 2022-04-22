Челябинск, 22 апреля, 2022, 19:11 — ИА Регнум. В Челябинской области окончено следствие по уголовному делу в отношении сотрудников областной Государственной инспекции труда и троих сотрудников коммерческих организаций. Об этом 22 апреля сообщает областное управление СКР.

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Из числа представителей инспекции под суд пойдут замначальника и инспектор. По версии следствия, они получили взятки на общую сумму более 9 млн рублей.

Имущество обвиняемых арестовано. Уголовное дело направлено в суд.