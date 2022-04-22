София, 22 апреля, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Поставка Болгарией Украине оружия и боеприпасов приведет к резкой эскалации напряженности на украинской территории. Об этом на брифинге в Софии заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, передает болгарская информационная служба News. bg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Элеонора Митрофанова «Кроме того, подобный жест [болгарских властей] вызовет серьезный резонанс, который воспрепятствует дальнейшему диалогу и взаимопониманию между Россией и Болгарией».

По словам Митрофановой, Москва надеется на то, что официальная София воздержится от заключения каких-либо военных соглашений с Киевом.

Напомним, накануне в ходе встречи с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал болгарского лидера поставить украинским вооруженным силам крупную партию летального оружия.

Ранее об этом президента Болгарии попросил его украинский коллега Владимир Зеленский.