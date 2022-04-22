Улан-Батор, , 19:06 — REGNUM Власти Монголии с 22 апреля ограничили вывоз иностранной валюты и драгметаллов, — сообщает Главное таможенное управление Монголии. Запрещен вывоз за границу драгоценных металлов и наличной иностранной валюты на сумму свыше 20 млн тугриков (примерно 614.3 тысяч рублей). Ограничение действует до 1 января 2023 года.

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Ограничение на вывоз валюты стало попыткой властей сохранить валютные резервы страны. В Монголии с середины марта наблюдался дефицит наличных долларов, что было связано с уменьшением валютных резервов Центрального банка страны на миллиард долларов.

Напомним, 5 апреля правительство Монголии внесло в парламент законопроект о предотвращении роста цен и дефицита основных видов товаров, вызванных международным кризисом. В законопроекте были предусмотрены меры по восьми направлениям, в том числе и ограничение на вывоз за границу драгоценных металлов и иностранной валюты.