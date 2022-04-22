Улан-Батор, 22 апреля, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Экспорт полезных ископаемых из Монголии сократился на 13,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом говорится в отчете Управления мониторинга и оценки Администрации парламента.

Флаг Монголии

По данным ведомства, в первом квартале 2022 года Монголия экспортировала 2,5 млн тонн угля на сумму 675,6 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта угля сократился на 4,1 млн тонн, что привело к сокращению доходов от экспорта на 13,1 млн тонн долларов или 1,9 процента. Средняя экспортная цена одной тонны угля увеличилась на 167,4 доллара или в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первом квартале 2022 года экспорт железной руды достиг 616,2 тыс. тонн, а доходы от экспорта составили 57,5 млн долларов. Таким образом, доходы от экспорта железной руды сократились на 75,9 процента или на 181,1 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также в первом квартале 2022 года сокращение экспорта цинкового концентрата по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил на 29.5. Резкое снижение объемов экспорта повлияло на снижение экспортных поступлений.

При этом экспорт медного концентрата и золота из Монголии вырос на 14,5% и 9,9 раза соответственно.