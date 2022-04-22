Амстердам, , 18:54 — REGNUM Королевство Нидерланды намерено передать Украине самоходные артиллерийские установки (САУ) PzH 2000, сообщает 22 апреля Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на министра обороны страны Кайсу Оллонгрен.

САУ Panzerhaubitze 2000 германского производства Ralf Dillenburger

По её словам, сейчас проводятся консультации с немецким коллегой по поводу поставок Украине САУ этого типа.

В случае реализации этого намерения, Германия возьмет на себя обучение артиллеристов и материально-техническое обеспечение САУ.

Напомним, 155-мм самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 имеют дальность стрельбы до 50 км и на сегодняшний день являются самыми тяжелыми артиллерийскими орудиями в Вооруженных силах Нидерландов

Количество САУ, предназначенных для передачи Украине, не уточняется.

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