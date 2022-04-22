Нижний Новгород, , 18:53 — REGNUM Тарифы на проезд на канатной дороге Нижний Новгород – Бор планируют поднять уже с 1 мая 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба «Нижегородских канатных дорог».

Канатная дорога. Нижний Новгород Алексей Белобородов

Проездной билет на 10 поездок на канатной дороге подорожает с 820 до 980 рублей, на 20 поездок — с 1 560 до 1 900 рублей, на 30 поездок — с 2 270 до 2 760 рублей, а на 48 поездок — с 3 550 до 4 200 рублей.

Также стало известно о том, что стоимость одной поездки по разовому билету не меняется — она по-прежнему составляет 100 рублей.

Студентам каждая поездка теперь будет обходиться в 50 рублей, независимо от того, на сколько поездок будет рассчитан их проездной билет.

Такой же тариф предусмотрен для граждан, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в нижегородских учебных заведениях. При этом для самих детей-инвалидов проезд остаётся бесплатным.

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