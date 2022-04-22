Тамбов, 22 апреля, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Тамбовская область сможет полностью закрыть потребность российских производителей бумаги в акриловых эмульсиях. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики по итогам открытия в области нового производства.

https://www.tambov.gov.ru/ Открытие новой линии производства акриловых эмульсий в Тамбовской области

22 апреля руководитель Тамбовской области Максим Егоров принял участие в запуске новой линии производства акриловых эмульсий на акционерном обществе «Пигмент». Стратегический проект, которые приобретает особую актуальность в условиях санкционного давления, реализуется в рамках программы по импортозамещению.

На церемонии открытия заявили, что новое производство уже полностью загружено, и выпускаемые здесь акриловые эмульсии смогут полностью обеспечить целлюлозно-бумажные комбинаты России в акриловом сырье.

Руководитель Тамбовщины напомнил, что из-за санкций на целлюлозно-бумажные комбинаты России прекращены поставки из-за рубежа акрилового компонента.

«Тамбовские акриловые эмульсии позволят обеспечить стопроцентное замещение импортного сырья, благодаря чему Россия сохранит своё производство картона и бумаги», — сказал Максим Егоров.

Он также подчеркнул, что Тамбовщина не только вносит «весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности» страны.

«Работа наших промышленников, по сути, позволяет России сохранять экономический суверенитет. Теперь в каждом белом листе бумаги будет частичка Тамбова», — отметил руководитель региона.

По словам генерального директора предприятия Андрея Утробина, в реализацию запуска трёх производственных линий вложено более 1 млрд рублей. В производстве будет использована новая технология дисперсий, позволяющая выпускать продукцию с улучшенными характеристиками и повысить стабильность всех основных показателей качества. Мощность третьей линии – 12 840 тонн продукта.

АО «Пигмент» является единственным производителем в России и СНГ органических пигментов, красителей, оптических отбеливателей и сульфаминовой кислоты. Одно из стратегических направлений компании – акриловые дисперсии: продукция применяется в лакокрасочной, стекловолоконной и бумажной промышленности.

Объём промышленного производства на предприятия в 2021 году по сравнению с 2020 годом возрос на 56% и достиг 13,7 млрд рублей, в том числе доля экспорта составила 29%, или 3,9 млрд рублей.