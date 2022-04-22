Брюссель, , 19:05 — REGNUM Оплата за российский газ в рублях возможна для европейских стран, — такое решение приняла Еврокомиссия, сообщает 22 апреля Reuters.

Маринус ван Реймерсвале. Меняла и его жена. Фрагмент. 1539

Так, ЕК направила членам ЕС свои разъяснения по расчётам в рублях, на которых настаивает Россия. Отмечается, что транзакции в Банк России стали бы нарушением европейских санкций.

Однако можно поступить иначе: оплату по существующим контрактам надо вносить в евро и в долларах на счёт в российский банк, где она будет переведена в рубли.

Для этого европейские покупатели газа должны открыть в российском банке счета в евро или в долларах.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков оценил решение Великобритании о выдаче лицензии Газпромбанку