Брюссель, 22 апреля 2022, 19:05 — REGNUM Оплата за российский газ в рублях возможна для европейских стран, — такое решение приняла Еврокомиссия, сообщает 22 апреля Reuters.
Так, ЕК направила членам ЕС свои разъяснения по расчётам в рублях, на которых настаивает Россия. Отмечается, что транзакции в Банк России стали бы нарушением европейских санкций.
Однако можно поступить иначе: оплату по существующим контрактам надо вносить в евро и в долларах на счёт в российский банк, где она будет переведена в рубли.
Для этого европейские покупатели газа должны открыть в российском банке счета в евро или в долларах.
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