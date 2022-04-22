Нижний Новгород, , 18:50 — REGNUM В 77% компаний Нижегородской области зарплаты сотрудников в последнее время не изменились, несмотря на антироссийские санкции со стороны стран Запада. Об этом говорится в исследовании, проведённом аналитиками рекрутингового сервиса «Head Hunter».

Зарплата 40.мвд.рф

Работники 19% нижегородских компаний говорят о точном или возможном увеличении оплаты труда до конца текущего года.

В то же время в 13% организаций сообщили об уже произошедшем снижении зарплат, а ещё в 17% нижегородских компаний уменьшение доходов сотрудников пока только ожидается.

Также стало известно о том, что 47% в Нижегородской области вынуждены снизить или приостановить набор новых сотрудников до конца года.

В ходе опроса выяснилось, что некоторое количество работников в 23% нижегородских организациях уже сократили. Ещё в 25% компаний придерживаются мнения, что часть персонала, вероятнее всего, придётся уволить. А 3% работодателей уверены, что штат сотрудников нужно будет уменьшить.

Вместе с тем руководство 27% нижегородских компаний считают, что количество работников необходимо будет увеличить.

Работодатели планируют нанимать дополнительных людей в ряды производственного линейного персонала — таковых насчитывается 43%, сотрудников отделов продаж — 34%, а также разработчиков и айтишников — 29%.