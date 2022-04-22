Москва, , 18:48 — REGNUM Ускорение инфляции в большинстве развитых стран является результатом ошибок в экономическом стимулировании крупнейших западных экономик в период пандемии. Об этом заявил 22 апреля министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета.

Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Масштабы инфляционного давления беспрецедентны в контексте последних десятилетий. Это результат безответственных действий финансовых властей западных стран, от которых страдает весь мир и прежде всего наиболее уязвимые страны с невысоким уровнем дохода», — приводит его слова пресс-служба Минфина.

Силуанов напомнил, что Россия неоднократно говорила о необходимости соизмерять размеры и продолжительность стимулов с возможностями экономики.

По его словам, санкции западных стран против России лишь усугубляют ситуацию, динамика ускоренного энергоперехода также подгоняет цены на энергоресурсы. Всё это обостряет проблемы бедности, продовольственной безопасности, доступности энергии.

«При инфляции, приближающейся к двузначным значениям, западные ЦБ только обсуждают поднятие ставок с нуля до 1-2%, но это не решает проблемы. Ставки сильно отрицательные. Смягчать политику легко, но сейчас без непростых решительных мер по бюджету и денежно-кредитной политике не преодолеть ситуацию», — сказал российский министр.

Он выразил увереннось, что избавиться от возникших в последнее время ценовых диспропорций возможно только путём снятия барьеров в международной торговле. Это позволит снизить инфляцию и даст возможность для роста доходов граждан. При этом необходима скоординированная экономическая политика, нацеленная на решение вопросов устойчивого развития, а не с фокусом на получения выгод отдельными странами, заключил Силуанов.