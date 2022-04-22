Загреб, 22 апреля, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Хорватский трубопровод JANAF продолжит снабжать «Нефтяную индустрию Сербии» сырой нефтью. Об этом говорится в официальном сообщении компании-оператора от 22 апреля.

Maureen Нефтепровод

В компании потвердели, что Совет ЕС одобрил транзит сырой нефти для сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии», в которой российская «Газпром нефть» владеет 65% акций.

Оператор трубопровода «будет следить за развитием ситуации, мерами хорватского правительства, руководства ЕС и естественных структур», подчеркивается в сообщении.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что проблемы поставки сырья для сербской нефтяной компании он будет решать с руководством Хорватии и ЕС.