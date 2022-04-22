Сургут, Югра, 22 апреля, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Сбер и правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры подписали соглашение о развитии стратегического партнёрства в сфере подготовки кадров в области информационных технологий, которое включает в том числе открытие «Школы 21» в Сургуте. Как сообщает пресс-служба кредитного учреждения, документ был подписан президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом и губернатором Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Натальей Комаровой.

(сс) Kevin Ku Сфера IT

В рамках соглашения стороны займутся подготовкой высококвалифицированных специалистов в IT-сфере на территории Ханты-Мансийского округа: помимо открытия «Школы 21», будет организован обмен лучшими практиками и экспертизой в сфере обучения программистов и проведены необходимые мероприятия по развитию стратегического партнёрства.

ʺШкола 21ʺ — один из наших самых успешных проектов, доказавших свою эффективность за три года своего существования, — заявил Герман Греф. — Она даёт новые рабочие места и весомый эффект для всей страны. Работодатели очень довольны уровнем квалификации и работоспособности наших выпускников. В ʺШколе 21ʺ уникальная методика преподавания — у нас учатся и совсем молодые ребята, ученики последних классов школы, и люди возрастные. Что их всех объединяет? Мотивация и желание учиться, и не важно какое было образование до этого. Ханты-Мансийский автономный округ – нефтяной регион, и, как показывает практика, компании нефтегазового сектора всегда предъявляют большой спрос на современные, цифровые кадры. Мы давно работаем с Ханты-Мансийским автономным округом, поэтому наше сотрудничество в сфере подготовке IT-кадров — логичное продолжение нашего эффективного партнёрства».

«Опыт и успех проекта Сбербанка нацелил нас на то, чтобы двигаться в этом направлении, — отметила Наталья Комарова. — Будем работать по тем же принципам, которые заложены в системе «Школы 21». Мы благодарны Сберу за возможность пользоваться своим брендом, поскольку это имеет значение для человека, который получает новые знания, возможности. Уверена, что проект будет эффективным, так как есть запрос и мы готовы создать условия, чтобы он был реализован. Базовое – у нас есть партнер, который уже прошел этот путь».