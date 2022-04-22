Сучава, Румыния, 22 апреля, 2022, 18:41 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть человек, четверо из которых – дети, получили тяжелые травмы в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в уезде Сучава на северо-востоке Румынии. Об этом 22 апреля пишет бухарестская газета Jurnalul.

Vk.com/ugibdd_174 ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Челябинске

По предварительным данным, инцидент произошел 22 апреля в 16:20 по местному времени, когда пассажирский микроавтобус в условиях плохой видимости перевернулся на оживлённой трассе. Движение в районе ДТП частично блокировано.

Все пострадавшие были доставлены в центральную клинику Сучавы. О состоянии их здоровья не сообщается. Ведется расследование обстоятельств аварии.