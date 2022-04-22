Москва, , 18:38 — REGNUM Серийный тяжёлый транспортный самолёт Ил-76МД-90А передан в эксплуатацию в один из полков военно-транспортной авиации ВКС России, сообщает 22 апреля пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Ил-76МД-90А Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечено, что самолёт создан из отечественных комплектующих и оснащен российским оборудованием.

«Филиал ПАО «Ил» — «Авиастар» (входит в госкорпорацию Ростех) передал в эксплуатацию очередной серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный для Министерства обороны РФ. После успешного завершения летно-технических испытаний новое воздушное судно пополнило авиационный полк ВТА», — указано в сообщении ОАК.

Отмечается, что модернизированная версия Ил-76МД-90А позволяет решать поставленные задачи на качественно новом техническом уровне.

В частности, у Ил-76МД-90А усилено по современным технологиям крыло, установлены более мощные двигатели ПС-90А-76, усилены тормозные системы шасси, бортовое радиоэлектронное оборудование — цифровое с экранной индикацией. Эти увеличивает эффективность эксплуатации самолета и перевозимую им полезную нагрузку.

В ОАК отмечают, что сейчас готовится к передаче российским военным ещё один Ил-76МД-90А, а в цехах предприятия «Авиастар» собираются ещё несколько следующих самолётов этого типа.

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