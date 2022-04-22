Бишкек, 22 апреля, 2022, 18:37 — ИА Регнум. За первый квартал 2022 года аэропорты Киргизии обслужили более 993 тысяч авиапассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Манас».

Dalerchik Аэропорт Манас. Бишкек

В том числе на международных авиалиниях более 612 тысяч человек, а на внутренних — около 381 тысячи.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года пассажиропоток увеличился на 62% или на 380 тысяч человек.

Отмечается, что за первые три месяца текущего года киргизские воздушные гавани обслужили 9 056 авиарейсов, среди которых по международным направлениям — 5 824 и по внутренним — 3 232.