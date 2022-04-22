Москва, , 18:36 — REGNUM Украинская сторона, как и любая другая, может не рассчитывать добиться чего-то от России путём давления, сообщил 22 апреля журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

После переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди 22 апреля состоялась пресс-конференция, в ходе которой главе МИД РФ задали вопрос об Украине и о российской спецоперации.

В частности, главу российской дипломатии попросили прокомментировать заявление украинского президента Владимира Зеленского, будто бы Киев готов отказаться от переговоров с Москвой в случае уничтожения украинских боевиков в Мариуполе.

«Мы никаких ультиматумов не терпим». Сергей Лавров

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