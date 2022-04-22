Москва, 22 апреля, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Украинская сторона, как и любая другая, может не рассчитывать добиться чего-то от России путём давления, сообщил 22 апреля журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

После переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди 22 апреля состоялась пресс-конференция, в ходе которой главе МИД РФ задали вопрос об Украине и о российской спецоперации.

В частности, главу российской дипломатии попросили прокомментировать заявление украинского президента Владимира Зеленского, будто бы Киев готов отказаться от переговоров с Москвой в случае уничтожения украинских боевиков в Мариуполе.