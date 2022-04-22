Москва, , 18:33 — REGNUM Даже если Запад сможет объявить технический дефолт России, это никак не отразится на простом населения. Об этом 22 апреля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, ища возможности объявить России технический дефолт, Запад пытается подорвать авторитет Москвы не столько в экономической, сколько в политической плоскости, желая показать её уязвимость.

«Никакой угрозы для граждан этот дефолт не несёт. Вообще, тот мир, в котором были бы возможны нормальные, обычные дефолты, ушёл в прошлое. Потому что Запад фактически пережил дефолт – они ничего не платят России по западным долговым бумагам. Это означает, что дефолт Запада уже произошёл. И что это изменило? Ничего. Поэтому и в России обычные граждане ничего не заметят, потому что ничего и не произойдет, если даже в начале мая Запад объявит о дефолте России», — сказал Колташов.

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