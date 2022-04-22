Москва, 22 апреля, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Даже если Запад сможет объявить технический дефолт России, это никак не отразится на простом населения. Об этом 22 апреля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

По его словам, ища возможности объявить России технический дефолт, Запад пытается подорвать авторитет Москвы не столько в экономической, сколько в политической плоскости, желая показать её уязвимость.

«Никакой угрозы для граждан этот дефолт не несёт. Вообще, тот мир, в котором были бы возможны нормальные, обычные дефолты, ушёл в прошлое. Потому что Запад фактически пережил дефолт — они ничего не платят России по западным долговым бумагам. Это означает, что дефолт Запада уже произошёл. И что это изменило? Ничего. Поэтому и в России обычные граждане ничего не заметят, потому что ничего и не произойдет, если даже в начале мая Запад объявит о дефолте России», — сказал Колташов.