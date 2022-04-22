Курган, , 18:23 — REGNUM Правительство Курганской области предлагает Минприроды РФ страховать передаваемый в аренду государственный лесной фонд одновременно с договором аренды, чтобы получать возмещение в случае ущерба от лесного пожара. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Вадим Шумков.

Лесной пожар U.S. Department of Agriculture

«Умышленный поджог леса совершается, как правило, с двумя целями: сокрыть следы уже совершенных незаконных рубок или намеренного превышения объема законных рубок в лесном фонде или получить после пожара и проведения лесопатологии доступ к этой древесине уже по бросовым ценам. Чтобы это исключить, передаваемый в аренду государственный лесной фонд одновременно с договором аренды предлагается страховать в полном объёме, чтобы получать возмещение в случае причинения ему ущерба пожаром. Эти меры делают бессмысленным умышленный поджог леса с целью наживы и помогут возмещать потери государства», — пояснил суть инициативы курганский губернатор.

Лес, который не застрахован, но был пройден огнём, необходимо полностью изымать для госнужд с последующим бесплатным или льготным предоставлением нуждающимся категориям граждан в виде дров либо стройматериалов, предлагают в правительстве Зауралья.