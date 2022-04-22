Москва, 22 апреля, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Несостоятельность и недоговороспособность совокупного Запада становится очевидной для всего мира, заявил 22 апреля глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Сергей Лавров

«Несостоятельность и недоговороспособность наших западных коллег, которые в одночасье разорвали все свои ценности, на основе которых они убеждали весь остальной мир подключаться к процессам глобализации, очевидны любому непредвзятому наблюдателю», — сказал министр иностранных дел России.

«Во всех частях мира начинают задумываться о том, как сделать так, чтобы прихоти западного мира, который сейчас объединился в рамках концепции однополярности под зонтиком США, не влияли в будущем на объективные процессы, которые в том или ином регионе развиваются, и чтобы Запад не пытался использовать свое преимущественное влияние, созданное в контексте продвижения концепции глобализации на универсальных принципах, для того, чтобы злоупотреблять этим своим положением в международных делах», — добавил Лавров.

«Безусловно, действия наших западных коллег показывают их полное пренебрежение теми самыми принципами и нормами, которые они сами закладывали в основу нынешней модели глобализации, в том числе в виде норм и принципов Всемирной торговой организации, Международного валютного фонда, Всемирного банка, и многое другое», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.