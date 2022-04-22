Санкт-Петербург, 22 апреля, 2022, 18:17 — ИА Регнум. День весны и труда в Санкт-Петербурге вновь, уже третий год подряд, пройдёт без традиционных первомайских шествий, митингов и других массовых мероприятий. Об этом 22 апреля сообщили в комитете Смольного по вопросам законности, правопорядка и безопасности, отмечает издание «ЗАКС. ру».

Марина Каширская ИА REGNUM 1 мая — «Праздник весны и труда»

Правительство Санкт-Петербурга не планирует согласовывать проведение мероприятий на Первомай из-за утвержденного губернатором продления антиковидных ограничений до 15 мая. Несмотря на улучшение эпидобстановки, в городе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением особо оговоренных.

В мае исключение готовы сделать только всероссийской акции «Бессмертный полк». Шествие 9 мая пройдёт в изначальном очном формате, как это было до пандемии.

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Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов продлил действие ограничений до 15 мая 2022 года. Но вместе с тем часть ограничений в городе всё же отменили.