Москва, 22 апреля, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский, если верить тому, что заявляют в Киеве, не получал предложений, которые передала российская делегация. Это многое говорит о переговорах с Киевом, заявил 22 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Глава МИД России пояснил, что переговоры российской и украинской делегаций, начатые после старта спецоперации ВС РФ на Украине, к настоящему моменту «застопорились».

Это произошло так: порядка пяти дней назад (во второй декаде апреля) российская сторона передала украинским переговорщикам «очередное предложение». Это предложение Москвы «было сформулировано с учётом их поступивших на тот момент комментариев».

И это предложение так и осталось без ответа. Киеву был задан вопрос, как же президент Украины относится к этому очередному варианту российских предложений, и Зеленский на это ответил: «Мы ничего не получали…»