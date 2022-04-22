Санкт-Петербург, 22 апреля, 2022, 18:36 — ИА Регнум. В Петербурге организуют концерты для военнослужащих Вооруженных сил РФ, получивших ранения в ходе специальной военной операции на Украине, и медицинского персонала медучреждений Минобороны, где лечат раненых воинов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Военные песни

Об этом 22 апреля сообщили в городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ, отметив, что предложение было одобрено командованием Западного военного округа и администрацией Санкт-Петербурга.

Перед военнослужащими проходящими лечение и восстановление в одном из госпиталей Минобороны, а также в пригородном санатории, 26–27 апреля выступит Санкт-Петербургский театр песни и танца «Морошка». Коллектив этого негосударственного театра имеет в своем составе балет, оркестр русских инструментов и ансамбль вокалистов.

«В рамках концертных программ планируется исполнение традиционных народных песен и танцев, известных и популярных композиций, таких как «Выйду на улицу, гляну на село», «Валенки», «Позарастали стежки-дорожки», «Барыня», «Русский парень» и других», — отметили в Смольном.