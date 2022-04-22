Магнитогорск, Челябинская область, 22 апреля, 2022, 18:07 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области 17-летняя девушка подозревается в покушении на сбыт наркотических средств. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, она приобрела более 17 граммов вещества. После размещения наркотиков в тайниках возле одного дома её задержали полицейские.

Проводятся следственные действия. Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области за последний год задержали несколько юных наркодельцов.