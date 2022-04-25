Москва, 25 апреля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Колледжи и техникумы из 42 регионов России присоединились к новому федеральному проекту «Профессионалитет». В 2022 году его возможностями смогут воспользоваться 150 тыс. студентов. Обучающиеся смогут освоить рабочую специальность высокой квалификации в короткие сроки, приобрести релевантный профессии опыт на производствах, что обеспечит их дальнейшее трудоустройство в ведущих компаниях восьми отраслей экономики. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова на презентации стратегической инициативы «Профессионалитет», которая состоялась 22 апреля на площадке Подмосковного колледжа «Энергия» в Реутове.

Логотип Федеральный проект «Профессионалитет»

«Основная глобальная цель проекта «Профессионалитет» — обеспечить успешное экономическое развитие России. Именно квалифицированные рабочие кадры, которые готовит система среднего профессионального образования, являются основой и гарантом развития всех отраслей экономики и социальной сферы. Это теперь не просто колледж, это научно-образовательное производственное объединение», — отметила Татьяна Голикова. Также вице-премьер напомнила, что порядка 60% выпускников девятых классов выбирают среднее профессиональное образование.

«Профессионалитет» позволит выстроить новую отраслевую модель подготовки кадров, синхронизированную с запросами рынка труда. Уже в 2022 году в 42 регионах России будет создано 70 образовательно-производственных кластеров по приоритетным направлениям: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение (в том числе авиа‑ и судостроение), химическая промышленность, сельское хозяйство, легкая промышленность и фармацевтическая отрасль. К 2024 году число таких кластеров увеличится до 210.

«В условиях развития цифровых технологий IT-индустрия становится одним из востребованных и приоритетных направлений, также ожидаем включения в проект и других отраслей, таких как строительство, топливно-энергетический комплекс, космическая отрасль», — отметила Татьяна Голикова.

По ее словам, из федерального бюджета на развитие программы «Профессионалитет» выделено 30 млрд рублей. К 2024 году число обучающихся вырастет до 600 тыс. студентов.

«На предприятиях сегодня востребованы выпускники среднего профессионального образования, федпроект «Профессионалитет» призван соединить и усилить взаимодействие колледжа, отрасли и дать максимальную подготовку с максимальным трудоустройством», — пояснил министр просвещения России Сергей Кравцов. Глава Минпросвещения также отметил, что по завершении программы студенты будут сдавать демонстрационный экзамен, чтобы подтвердить свои навыки и свою квалификацию.

О вкладе стратегической инициативы «Профессионалитет» в развитие бизнеса на презентации рассказал сопредседатель комитета по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям РСПП Андрей Комаров.

«На сегодняшний день мы можем уверенно рассчитывать на то, что выпускник программы «Профессионалитета» по уровню своих профессиональных знаний и сформированных личностных качеств будет готов приступить к выполнению трудовых обязанностей с первого рабочего дня. Проект «Профессионалитет» позволит нам решить многие актуальные задачи, стоящие перед промышленностью, а также сформировать новое качество рабочих кадров. Молодежь почувствует, что в стране реализуются интересные и масштабные проекты в различных отраслях, где всегда будут востребованы талантливые специалисты», — поделился Андрей Комаров.

Сформировать новое качество рабочих кадров можно только в сотрудничестве промышленных предприятий и государства, и федеральный проект «Профессионалитет» служит таким ярким примером совместных усилий, считает член генерального совета «Деловой России», председатель совета директоров АО «Пластик» Максим Кизимов. Корреспонденту ИА REGNUM он также пояснил:

«Промышленности нужны специалисты нового поколения, которые обладают и хорошими теоретическими знаниями, и практическими навыками. Здесь большая роль отводится образовательным учреждениям, которые должны при поддержке государства обеспечить учебный процесс, дать понимание технологических процессов. А уже предприятиям, как например АО «Пластик», нужно брать на себя роль проводников в профессию, давать молодежи возможность получить реальный опыт работы на производстве. При таком союзе теории и практики и можно воспитать высококвалифицированного специалиста, профессионала своего дела.

Отрадно, что школьники и студенты колледжа, нашего партнера по проекту «Профессионалитет», с таким воодушевлением смотрят на свое будущее, видят перспективы в своем регионе и в химической отрасли, которая на сегодняшний день одна из самых востребованных, в том числе в контексте импортозамещения.

Для участников программы готовятся специальные классы на предприятии, будут оборудованы лаборатории, под руководством ведущих специалистов завода молодежь сможет заниматься наукой и сразу же пробовать внедрять свои идеи на практике. На первом этапе проекта обучение пройдут 50 человек всех трех курсов.

На этом примере мы увидим реализацию ключевых инициатив проекта:

Вовлечение отраслевых партнёров в оценку и реализацию образовательных программ, а также подготовку кадров;

Введение нового уровня образования, оптимизация сроков обучения;

Создание на базе образовательно-производственных кластеров центров молодёжных стартапов, совместных общественных проектов.

В итоге промышленность получит целевым образом подготовленных специалистов на новейшей материально-технической базе».

В Алтайском крае рамках федерального проекта «Профессионалитет» будет создан образовательно-производственный кластер по подготовке кадров для легкой промышленности. На первом этапе проекта планируется подготовить 75 швей для работы на предприятии компании «БТК групп».

«Проект «Профессионалитет» должен помочь внедрить новые программы, запустить образовательно-производственные кластеры. Главная задача — сформировать у выпускников колледжей и техникумов не только профессиональные, но и корпоративные компетенции. Программа позволит студентам быстро включаться в работу на реальном производстве благодаря гибкости образовательных программ. Новый подход к подготовке кадров сегодня особенно важен, а колледжи-участники будут способствовать развитию импортозамещения», — пояснила заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына.

Приангарье в рамках федерального проекта «Профессионалитет» намерено создать образовательно-производственные кластеры: учебно-производственный центр по направлению «Металлургия», образовательно-производственный центр Иркутской области сельскохозяйственного профиля и региональный образовательный кластер инфраструктуры нефти, газа.

«Для региона вхождение в программу «Профессионалитет» означает подготовку высококвалифицированных кадров с учетом потребности аграрного сектора экономики, обусловленной задачами технологической модернизации и инновационного развития отрасли сельского хозяйства в Иркутской области», — отметила заместитель министра образования региона Елена Апанович.

В Калининградской области по программе «Профессионалитета» на базе Калининградского морского рыбопромышленного колледжа (КГТУ) создадут образовательно-производственный кластер по рыбопромыслу.

«Правительство Калининградской области изначально поддержало заявку КГТУ по созданию образовательного рыбопромышленного кластера в нашем регионе. Отрадно, что колледж вошёл в число победителей отбора по программе «Профессионалитет». Сегодня рыбопромысел — одно из приоритетных направлений развития региональной экономики, её настоящая точка роста, в которой всегда требуются подготовленные специалисты», — отметил вице-премьер правительства Калининградской области Илья Баринов.

Программа «Профессионалитет» вошла в число 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Запуск программы был анонсирован 17 декабря 2021 года на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей с участием президента России. В 2022 году был проведен конкурсный отбор 70 образовательно-производственных центров, в которые в сентябре пойдет учиться первый поток студентов «Профессионалитета».

Найти образовательно-производственный кластер в своем регионе и узнать всю необходимую информацию о «Профессионалитете» можно на портале ЯПРОФ. РФ.

Одна из ключевых инициатив проекта — вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная ориентированность обучения на практику, подготовка специалистов по востребованным профессиям в сокращенные сроки. Работодатели инвестируют в развитие среднего профессионального образования и дают базу для формирования практических навыков студентов.

Образование невозможно без педагогического состава. Благодаря реализации стратегической инициативы «Профессионалитет» 9 тыс. педагогических работников, ответственных за воспитание, и кураторов (классных руководителей) пройдут профильное обучение и получат навыки конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики.

Инициатива соответствует задачам нацпроектов «Образование» и «Производительность труда».

Напомним, регионами-участниками стратегической инициативы «Профессионалитет» в 2022 году стали: Алтайский край, Амурская область, Белгородская область, Волгоградская область, Вологодская область, город Санкт-Петербург, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область-Кузбасс, Краснодарский край, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Московская область, Нижегородская область, Омская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Карелия, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Ставропольский край, Томская область, Тульская область, Ульяновская область, Хабаровский край, Челябинская область, Ярославская область.