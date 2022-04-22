Москва, , 17:57 — REGNUM В дни «Пасхального дара» фотовыставка на Тверском бульваре в столице познакомит жителей и гостей города с новыми площадками для выгула собак. Об этом 22 апреля сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Собака TheDigitalWay

«На Тверском бульваре сегодня открылась фотовыставка, которая проходит в рамках фестиваля «Пасхальный дар». Она рассказывает о проекте «Питомцы в Москве» и о том, как в столице проходят работы по модернизации и созданию новых площадок для выгула домашних питомцев», — сказано в сообщении.

Помимо фото собак и их владельцев посетители смогут посмотреть, какие современные площадки для прогулок с животными уже построены в Москве. Отмечается, что на данный момент в московских семьях содержится более 1 млн собак.

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