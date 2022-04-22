Скопье, , 18:13 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 22 апреля в эфире телепередачи «Путь вперед» на телеканале Alsat заявил, что македонские историки из совместной болгаро-македонской исторической комиссии подверглись оскорблениям со стороны болгарских коллег.

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Стево Пендаровски «Не может даже в голову прийти, чтобы греческий переговорщик или коллега в то время мог прийти и заявить македонскому переговорщику — ты не македонец. К сожалению, подобные инциденты, неформально, имеют место в совместной комиссии».

По словам Пендаровски, подобных прецедентов не наблюдалось за все время тридцатилетнего диалога с Грецией об урегулировании спора о названии страны.

Политик также заявил, что Северная Македония не может пойти навстречу болгарской стороне и внести изменения в Конституцию с упоминанием болгарского меньшинства, поскольку правительство Кирила Петкова не может дать необходимых гарантий того, что если Северная Македония выполнит это требование Болгарии, последняя перестанет блокировать ее вступление в ЕС, например, в случае смены правительства.

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