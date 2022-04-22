Санкт-Петербург, , 18:00 — REGNUM В акции «Бессмертный полк» в Ленинградской области 9 мая 2022 года примет участие 271 тыс. человек. Об этом 22 апреля сообщила вице-губернатор региона по внутренней политике Анна Данилюк, передаётOnline47.

«Бессмертный полк» Марина Каширская © ИА REGNUM

В связи с приближением Дня Победы в Ленобласти обсудили план предстоящих мероприятий. Ход подготовки к празднику прокомментировала вице-губернатор.

«Победные, майские дни для всех нас – святые, и ожидается, что около 271 тысячи человек встанет в «Бессмертный полк» на территории Ленинградской области. Вспомним родных, погибших за Отчизну, почтим память павших», — заявила Анна Данилюк.

Вице-губернатор отметила, что ответственность за подготовку мероприятий прежде всего лежит на власти на местах. От её работы будет зависеть то, как пройдёт 9 мая.

Напомним, что эпидобстановка в регионе в этом году позволяет провести акцию «Бессмертный полк» в очном формате.