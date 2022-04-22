Архангельск, 22 апреля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 98 человек, 14 ковид-пациентов госпитализированы, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Среди новых заболевших — 19 архангелогородцев, 11 северодвинцев, 11 жителей Холмогорского района. Случаи заболевания выявлены также в Шенкурском, Мезенском, Приморском, Красноборском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области вакцинацию от ковида прошли полтысячи подростков.