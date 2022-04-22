Москва, , 17:50 — REGNUM Переговоры российской стороны с Киевом состоялись 22 апреля. Об этом говорится в телеграм-канале главы делегации России Владимира Мединского.

Владимир Ростиславович Мединский W-contact-an

Он разместил у себя сообщение о том, что 22 апреля состоялось «несколько длительных разговоров между главами российской и украинской делегаций».

Ранее в администрации президента России заявили, что поведение киевских представителей на переговорах повлияет на решение Москвы проводить или нет прямые переговоры на высшем уровне с Украиной.

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