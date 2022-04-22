Архангельск, 22 апреля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. В Архангельской области ковид-вакцинацию прошли 499 несовершеннолетних, сообщает оперштаб.

Yarregion.ru Вакцинация

«По данным на 22 апреля, 538 750 жителей Архангельской области прошли первый этап вакцинации, среди них 687 подростков. Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 на сегодняшний день получили 518 686 человек, в том числе 499 несовершеннолетних», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии за сутки были привиты от коронавируса более тысячи человек.