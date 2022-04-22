Ишим, Тюменская область, , 17:44 — REGNUM В Тюменской области мужчина после ДТП угнал автомобиль пострадавшей и пытался скрыться от полиции. Полицейским пришлось в погоне за нарушителем стрелять по колёсам, сообщает пресс-служба МВД России.

На месте происшествия Пресс-служба МВД России

Водитель ВАЗ-2110 на красный сигнал светофора проехал перекресток улиц 8 Марта и Большой Садовой в Ишиме и столкнулся с «Тойотой». Затем он выскочил из своего автомобиля, рывком открыл дверь иномарки, вытащил с водительского кресла пострадавшую девушку и угнал её автомобиль.

Был объявлен план «Перехват». На требование полицейских остановиться, угонщик не реагировал.

«Инспекторы произвели прицельные выстрелы по колёсам автомобиля. Это позволило остановить его и задержать 50-летнего жителя Казанского района», — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что задержанный вёл себя неадекватно и ему предстоит пройти медицинское освидетельствование. Составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 12.27 («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием») и 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). А также возбуждено уголовное дело об угоне автомобиля с применением насилия по ч.2 статьи 166 УК РФ.