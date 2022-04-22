Сыктывкар, 22 апреля 2022, 17:37 — REGNUM Правительство РФ выделит Республике Коми на докапитализацию фонда развития промышленности 29 млн рублей, сообщает правительство региона.

Деньги
Деньги
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Средства помогут минимизировать воздействие негативных факторов на региональную промышленную политику, сохранить трудовые коллективы, продолжить выпуск промышленной, в том числе импортозамещаемой продукции», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в России на докапитализацию региональных фондов развития промышленности будет направлено 4,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми дополнительно направят 4,2 млрд рублей в экономику и социальную сферу.