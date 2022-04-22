Сыктывкар, 22 апреля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Правительство РФ выделит Республике Коми на докапитализацию фонда развития промышленности 29 млн рублей, сообщает правительство региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

«Средства помогут минимизировать воздействие негативных факторов на региональную промышленную политику, сохранить трудовые коллективы, продолжить выпуск промышленной, в том числе импортозамещаемой продукции», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в России на докапитализацию региональных фондов развития промышленности будет направлено 4,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми дополнительно направят 4,2 млрд рублей в экономику и социальную сферу.