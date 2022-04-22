Варшава, , 17:34 — REGNUM Британский премьер-министр Борис Джонсон выдал военную тайну, поставив под угрозу безопасность военнослужащих НАТО, заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак, пишет 22 апреля Fakt.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя одно из публичных заявлений Джонсона, в котором тот заявил об обучении ВСУ работе с новым оружием и техникой, проводившемся за пределами Украины, Скшипчак отметил: британский лидер рассказал, что украинских военных в Польше учат работать с системами ПВО.

Кроме того, Джонсон, отмечает поляк, рассказал, что украинских военных на территории Британии обучают работать с бронетехникой. По его мнению, подобные заявления являются «искушением злом».

Вальдемар Скшипчак «Премьер-министр может не знать об этом, но такими заявлениями он ставит под угрозу безопасность солдат».

Такое никто из политиков себе не позволяет, отметил Скшипчак. Теперь у России, «благодаря Джонсону», появились данные о натовцах, а это уже создаёт риск катастрофы.

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